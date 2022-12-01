الرئيس يشاهد فيلما تسجيليا عن «المنصورة الجديدة»: نقلة نوعية في حياة الأهالي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، عن جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات، وبناء «المنصورة الجديدة».

الفنان شريف منير كان صاحب الـ«voice over»، وجاء فى مقدمة الفيلم: «سنة ورا سنة سيبنا المشكلة تكبر وتتعقد، ما إحنا سنين طويلة عايشين على 7% بس من مساحة مصر اتكدسنا فى المدن وخلَّفنا كتير وبنينا على الأراضى الزراعية.. طب إيه السبب؟.. يمكن مكنش فيه تخطيط للمستقبل زى النهارده أكيد.. يمكن عشان مشوار التغيير صعب ومش سهل ومحتاج وقت وفلوس وإرادة حقيقية وتخطيط لـ2 مليون مصرى اللى بيزيدوا كل سنة».

وأضاف: «الكلام كتير عن الأسباب اللى وصلتنا لكده، بس الأهم من الكلام إننا نشتغل ونعوض كل اللى فاتنا.. وآدينا أهوه اشتغلنا بجد، شغل متعملش يمكن من أكتر من 150 سنة».

وقال «شريف»: «بنوفر مساكن بديلة لسُكان العشوائيات بتحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم وأمنهم وأمان ولادهم وعائلاتهم، وبنرجع للريف المصرى جماله وزهوته بمشروعات حياة كريمة اللى بتطور آلاف القرى، الخدمات بتدخل علشان محدش يضطر يسيب قريته، والمدن الجديدة بتظهر فى زمن قياسى».

المدينة تضم مشروعات سكنية تطل على البحر

وأوضح: «المنصورة الجديدة مبنية على مساحة 7211 فداناً، وتضم شققاً متميزة وفيلات تطل على البحر ووحدات إسكان اجتماعى كاملة التشطيب، ومساحات خضراء، وخدمات ترفيهية بكل مناطقها، ومشروعات بنية تحتية، محطة كهرباء ومحطة لتحلية مياه البحر بتوفر فى المياه وتخدم المنصورة وكل المدن اللى حوليها». وقال: «المنصورة الجديدة فيها كل الخدمات والمرافق مبنية بالمعايير العالمية، مدارس ومركز طبى عالمى ونواد رياضية وجامعة دولية من أهم وأكبر الجامعات فى مصر، وكورنيش المنصورة الجديدة على شط البحر حاجة فى منتهى الجمال والروعة».