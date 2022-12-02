حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالبحيرة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطل بحوزته 2 أسطوانة لمخدر الهيروين و20 تذكرة لمخدر الهيروين وعدد 1 طربة لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي.

حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار أحمد ماجد، مدير نيابة إيتاي البارود، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، متخدا من دائرة مركز إيتاي البارود والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم بحوزته مخدرات

وبتقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة، تمكن خلالها ضبط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم وبحوزته عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين و20 تذكرة لمخدر الهيروين وعدد 1 طربة لمخدر الحشيش وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحوزته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والتليفون المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له.

العقوبة القانونية

من جانبه، قال محمد الفقي، محام بالجنايات في البحيرة، إن العقوبة المتوقعة للمتهم، طبقا لنص القانون، تتراوح بين المؤبد والإعدام طبقا لملابسات الواقعة.