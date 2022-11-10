حبس عاطل انتحل صفة موظف بحي الزيتون لابتزاز أصحاب المحال التجارية

قررت النيابة العامة حبس متهم بانتحال صفة موظف بحي الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

تحقيقات النيابة العامة

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بانتحال صفة موظف بالحي، وقال «بضحك على أصحاب المحلات، وافهمهم إني موظف بالحي، وإن عليهم مخالفات وأحصلها منهم».

وأضاف «كنت مزور الورق اللي يثبتلهم اني موظف في الحي، ولما حد بيطلبه مني أوريه له، وأخليه يركز في المخالفات اللي عليه».

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم أثناء قيامه بالنصب على أحد الأشخاص عن طريق ادعائه بأنه موظف بالحي، وكان بحوزته بعض المبالغ المالية التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي.

عقوبة انتحال الصفة

وحول عقوبة انتحال الصفة، قال المحامي سمير عبد العظيم، إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ من صاحب محل، يفيد بالتشكك في شخص ينتحل صفة موظف بالحي، وتبين بالتحقيقات أن المتهم عاطل وله سوابق جنائية، وأنه انتحل صفة موظف بالحي للنصب وتحصيل مبالغ مالية من أصحاب المحال بحي الزيتون.