حبس عاطل لاتهامه بتهريب مخدرات في وجبة دجاج لصديقه بسجن شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل، لاتهامه بمحاولة إدخال كمية من المخدرات وإخفائها داخل وجبة دجاج المعدة لصديقه المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر على ذمة قضية سرقة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها.

ضبط مخدرات في وجبة دجاج بالقليوبية

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص وإخفائها داخل الأطعمة المعدة «وجبة دجاج» لصديقه المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر على ذمة قضية سرقة بالإكراه.

تحريات ضبط مخدرات في وجبة دجاج بالقليوبية

وبالمعاينة والفحص، تبين أن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر تمكنوا من ضبط «ن س م»، 24 سنة، أثناء محاولة إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل «وجبة دجاج» المعدة لصديقه «أ ف م»، 23 سنة، عاطل، ومحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر على ذمة قضية سرقة بالإكراه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لصديقه المحبوس بسجن المركز وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق بها.

وقال المحامي أحمد عبد السلام لـ«الوطن»، إن عقوبة الاتجار بالمخدرات بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.