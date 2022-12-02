«لا للعنف ضد المرأة».. حملة تجوب قرى ونجوع مطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار فعاليات حملة «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، والتي تقام بالمحافظة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2022، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتنفذها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة، من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية والأنشطة الداعمة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها بمدن ومراكز المحافظة بهدف رفع الوعي وخلق رأي عام لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة للمرأة لتعزيز دورها في جهود التنمية تماشيا مع رؤية مصر 2030.

عادات وتقاليد المرأة في مطروح

وقالت دعاء زيان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص في محافظة مطروح، اليوم الجمعة، إنه على مدار الأسبوع الأول من الحملة، جرى تدشين وإطلاق فعالياتها بمختلف المدن والمراكز والقرى ومدارس المحافظة العامة والأزهرية وبقصور الثقافة والجهات الشريكة، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للسيدات بمجالس المدن والقرى، مع مراعاة واحترام جميع العادات والتقاليد المميزة للمحافظة، وذلك لرفع الوعي لديهن.

توعية المرأة في سيوة

وحول مناهضة العنف ضد المرأة، أضافت، في بيان، أن وحدة تكافؤ الفرص نظمت ندوات توعوية موسعة خاصة للمرأة بقرى المراقي وأبو شروف بواحة سيوة حول الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة ومنحها جميع حقوقها المشروعة، ورفض لكافة أشكال العنف ضدها.

صحة المرأة

وتابعت: «عرّفنا خلال الحملة السيدات في القرى بالمبادرات الصحية التي تقدمها الدولة للمرأة وتوعيتهم بضرورة الاستفادة من الخدمات المقدمة بها من أجل الحفاظ على صحة أفضل للمرأة، تحت شعار الست المصرية هي صحة مصر»، بالإضافة لتنظيم ندوة موسعة بمجلس مدينة مرسى مطروح تحت عنوان «المرأة ورأي الدين في العنف ضدها»، وفي مراكز الحمام والضبعة والعلمين وبراني تم تنظيم ندوات موسعة حول مخاطر الزواج المبكر على صحة المرأة والأسرة، ودور المرأة في التصدي وحماية أبنائها من الإدمان ومكانة المرأة في الإسلام.

كما تم تنظيم العديد من الأنشطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية وقصور الثقافة تنوعت ما بين ورش عمل توعوية وفنية وثقافية واسكتشات فنية ومسرحية بالمدارس حول مواجهة العنف الجسدي والتحرش تحت شعار «احمي واعرفي حقوقك» لتوعية الفتيات ببعض تقنيات الدفاع عن النفس ضد أشكال العنف المختلفة، ما يزيد ثقتهن بأنفسهن.

يأتي ذلك بالإضافة لندوات تثقيفية عن حقوق المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف الاجتماعي والنفسي والمجتمعي ضدها، والتأكيد على إنصاف الأديان السماوية للمرأة ومنحها حقوقها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالإضافة إلى عقد محاضرات تثقيفية للسيدات ببيوت الثقافة بمدن المحافظة وأخرى بمدارس الثانوي للبنات حول حقوق المرأة في الإسلام و جهود الدولة لمنع التسرب من التعليم وخاصة للفتيات.