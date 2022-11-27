الداخلية تواصل المشاركة في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة «صور»

واصلت وزارة الداخلية مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.

وقام وفد من قطاع حقوق الإنسان بزيارة مستشفى «بهية» لعلاج سرطان الثدي، والمعهد القومي للأورام بالتجمع الخامس، وإهداء السيدات المحجوزات والمترددات هدايا عينية.

دعم نفسي ومجتمعي

كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتنظيم زيارات بمشاركة ضباط قطاع حقوق الإنسان لدور رعاية المسنات، واستضافة وتوجيه المرأة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للنزيلات والمترددات، واطلاعهن على الخدمات التي تقدمها الوزارة لهن، مع توزيع عدد من الهدايا العينية عليهن، بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية، لتوقيع الكشف الطبى على المقيمات وصرف العقاقير الطبية لهن بالمجان.

كما قام قطاع الرعاية الإجتماعية بالوزارة بتنظيم إحتفالية بنادى ضباط أمن القاهرة فى المنيل لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات، رفقة مشرفيهم تتضمن رحلة نيلية وفقرات ترفيهية.

تقديم هدايا عينية

وفى سياقٍ متصل، نظمت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة زيارات لعدد من دور رعاية المسنات، واستضافة وتوجيه المرأة والمستشفيات، لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للسيدات المقيمات والمحجوزات، وإطلاعهن على الخدمات التى تقدمها لهن الوزارة وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهن.