محافظ أسيوط يشهد تدشين حملة الــ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تدشين حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك خلال استقباله مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية كاريتاس مصر وعدد من الرائدات الريفيات والإعلامين والصحفيين، عقب الندوة التي تم تنظيمها بقرية الزرابي التابعة لمركز ومدينة أبوتيج ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الاثنين، حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على بذل العديد من الجهود وتنفيذ المبادرات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتعزيز دورها في المجتمع، وتمكينها باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.

محافظ أسيوط: التاريخ المصري يؤكد على مكانة المرأة الكبيرة

وقدم «سعد»، الشكر للوزيرة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي، على دورها الرائد في دعم المرأة وتمكينها، لافتًا إلى أن التاريخ المصري يؤكد على مكانة المرأة الكبيرة وشغلها للكثير من المناصب السياسية في شتى مراحل تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى ما حققته المرأة المصرية من مكتسبات على كافة المستويات في ظل القيادة السياسية الداعمة والمثمنة لدور المرأة الرائد في المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور مجدي حلمي مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، هى حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991 بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، تبدأ من 25 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتي 10 ديسمبر المقبل، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان للوصول إلى مستقبل مشرق خالي من العنف.

استمرار فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة في الإسكندرية

وفي عروس البحر المتوسط، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى المحافظة والتي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المرأة والفئات الأولى بالرعاية تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار».

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الحملة على مستوى الأحياء، لما لها من أهمية في التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعي، وتعزيز دور المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع، خاصة أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لاستقرار الأسرة في كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.