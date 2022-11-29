انطلاق فعاليات مبادرة شباب لمناهضة العنف ضد المرأة بشباب القليوبية

انطلقت اليوم أولى الندوات التعريفية بمبادرة شباب لمناهضة العنف ضد المرأة التي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

تنفيذ الندوة التوعوية الأولى

تم تنفيذ الندوة التوعوية الأولى بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، والدكتورة نجلاء الفرماوي رئيس وحدة حقوق الانسان بالمحافظة، والدكتورة نسمة إسماعيل استشاري الطب الشرعي والسموم ومدرس بكلية الطب وعضو وحدة المرأة الآمنة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب.

اهتمام الدولة المصرية بضرورة تمكين المرأة

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في كلمته اهتمام الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بضرورة تمكين المرأة، مشيرا إلى تقلد المرأة العديد من المناصب القيادية وقدرتها على الريادة والتميز في العديد من المجالات.

وأعرب عن سعادته بالتواجد والحضور الكبير للفتيات من أعضاء مراكز الشباب في المسيرة التي أطلقتها المديرية الجمعة 25 نوفمبر، التي تعد أولى أيام المبادرة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنتهي يوم 10 ديسمبر، وهو الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ندوة توعوية تعريفية للفتيات

أوضح «الصبروط»، استمرار المبادرة خلال الـ16 يوما من خلال يوم المرأة بمراكز الشباب بواقع مركز شباب بكل إدارة فرعية الذي يشمل ندوة توعوية تعريفية للفتيات بأهمية المرأة في المجتمع وما تتمتع به المرأة من حقوق وواجبات وما تنص عليه القوانين والدساتير في هذا الشأن، كما يضم اليوم توقيع المسح الطبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي للعاملات بالشباب والرياضة وتدريب للفتيات على أساليب وفنون الدفاع عن النفس.

وأشادت نيرمين عدلي، بما تقدمه مبادرة شباب لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من فعاليات هدفها تعريف المرأة المصرية بحقوقها وواجباتها، وحماية المرأة من أي عنف تتعرض له عن عمد أو غير عمد ، موضحة أهمية تواجد الذكور بجوار الإناث سواء في الندوة التعريفية الأولى للمبادرة أو ضمن فعاليات المسيرة، تعبيرًا عن الإيمان بحقوق المرأة في حياة كريمة.