بحضور أكثر من 10 آلاف زائر... انطلاق معرض بيزنكس بنسخته الخامسة تحت شعار «استثمار بامتياز» تحت عدد من الرعايات الوزارية

انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من معرض بيزنكس والذي يقام لأول مرة في قلب النيل بممشى أهل مصر على مدار ثلاث أيام في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2022 تحت شعار "استثمار بامتياز"، وذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمثيل التجاري المصري والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ.

شهد الافتتاح كلمة لكلا من ملك العشيري، مؤسس ومدير تنفيذي شركة بيزنكس القابضة، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باسم فاروق، وزير مفوض تجاري ومدير إدارة المعلومات بالتمثيل التجاري، والمهندس خالد حسن رئيس قطاع محور الشراكات الكبرى بمبادرة ابدأ الشريك الصناعي والاستثماري، أحمد نادر، مدير عام شركة جيديا مصر، والدكتورة هبة العشري نائب رئيس مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية البحرية.

وفي هذا الإطار، صرحت ملك العشيري، مؤسس ومدير تنفيذي شركة بيزنكس القابضة، بأهمية معرض بيزنكس للتعرف على الاستثمار بأسلوب الفرنشايز وفوائده ومزاياه، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية وامتلاك المشروعات والتبادل التجاري والحصول على دعم مؤسسات التمويل، ويأتي المعرض تماشيًا مع توجهات الدولة لخلق فرص استثمارية جديدة بمختلف القطاعات ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030، مضيفة أن نظام الفرانشايز يوفر نموذج استثماري آمن مما يساهم في تقليل بعض المخاطر المالية أثناء توسيع نطاق الأعمال وتطويرها. وتعد صناعة الفرانشايز سوق واعدة وذلك لما لها من تأثير مباشر على كافة القطاعات التنموية في الدولة، والدور الحيوي الذي تلعبه في توفير فرص عمل للشباب ودعم ريادة الأعمال وتقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى دورها في توطين وتشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها، تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية وفتح أبواب استثمارية لها من المستثمرين المحليين والدوليين.

من جانبه، صرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع أن معرض بيزنكس يعلب دورًا هامًا في النهوض بصناعة الفرانشايز بمصر وتوفير فرص استثمارية جديدة. "نحن مستمرون في دعم ورعاية معرض بيزنكس في إطار حرصنا على تشجيع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية؛ خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية القائمة بالفعل لطرح فرص استثمارية حقيقية في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث طرحت الوزارة على مدار الخمس سنوات الماضية أكثر من 21 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة جارى تنفيذها على أرض الواقع، وذلك باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه.

وشهدت فعاليات اليوم الأول خمس جلسات نقاشية بمشاركة عدد هام من قادة الرأي والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في عدد من القطاعات الاقتصادية المحورية لمناقشة موضوعات تخص الاقتصاد والاستثمار وفرص الامتياز التجاري، وشملت الفعاليات كلمة من الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة "استدامة الشركات الناشئة ودورها في دعم الاقتصاد" وتناقش الجلسة الأولى "آثار تحرير العملة ومواجهة التضخم والركود" وذلك بحضور الدكتورة سحر الدماطي، الخبيرة المالية والاقتصادية ومحمد مرسي، المدير الإقليمي لمؤسسة "فاينانس إن موشن"، والدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي والمصرفي، وهاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، وأدار الجلسة الإعلامي محمد ناقد. أما الجلسة الثانية تتناول "الاستثمار الآمن في الامتياز التجاري" وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان "آثار التوسع العقاري التجاري في المدن الجديدة وعلاقته بتوسع العلامات التجارية" وذلك بمشاركة كلا من المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وجورج متري رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز ومها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ومحمد إيهاب علوي الرئيس التنفيذي لشركة Housing and Development Properties والدكتور محمد وافي رئيس مجلس إدارة لشركة Global Retail Gate وتامر جودة الرئيس التنفيذي لشركة Global Retail Gate أما الجلسة الرابعة فعنوانها "الاستثمار في الشركات الناشئة ودور حاضنات الأعمال في تطور ونمو هذا القطاع" وذلك بمشاركة كلا من المهندسة هدى دحروج منصب مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور نزار سامي، مؤسس مبادرة رواد النيل وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لتكنولوجيا الإدارة (IAMOT) وأحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “إيجيبت فينشرز” Egypt Ventures، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامى لوزيرة التخطيط ومحمد حسام خضر، استشاري متخصص في الإدارة وفي ريادة الأعمال وفي الاستثمار، ومؤلف كتاب “رائد الأعمال Inside Out”، والدكتورة جاين حنا، مدير تطوير حاضنات الأعمال بـAAST. أما الجلسة الخامسة فتأتى تحت عنوان "استراتيجيات التطور الصناعي واتجاهات العلامات التجارية في منافسة العلامات التجارية العالمية" بالإضافة إلى كلمة لهانى أمان،​​ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني والذي يتحدث فيها عن "استراتيجيات التطور الصناعي وطرق منافسة العلامات التجارية العالمية".

ويشهد اليوم الثانى ست جلسات حيث تأتى الجلسة الأولي تحت عنوان الاتجاه الاستثماري الفعال لمواكبة المستقبل (ادخار أم استثمار)، وتسلط الجلسة الثانية الضوء على مستقبل السوق المصري في تصدير العلامات التجارية المحلية، أما الجلسة الثالثة فتأتى تحت عنوان تطور وحوكمة الشركات العائلية وقوتها في السوق، وتناقش الجلسة الرابعة أهمية التحول الرقمي وتأثيره على الاستثمار في المطاعم والكافيهات، أما الخامسة فتناقش قانون الفرنشايز للعلامات التجارية، وتأتي الجلسة السادسة تحت عنوان إمكانية تطبيق التنمية المستدامة للعلامات التجارية (مبادرة اتحضر للأخضر).

ويشهد اليوم الثالث أجندة حافلة من الموضوعات وذلك من خلال خمس جلسات حيث تأتى الجلسة الأولى بعنوان أهمية التسويق في رفع قيمة العلامة التجارية وزيادة مبيعاتها، وتسلط الجلسة الثانية الضوء على تأثير قوة العلامات التجارية في جلب الاستثمار السياحي، بينما تناقش الجلسة الثالثة المرأة في عالم الأعمال والاستثمار في العلامة التجارية، أما الجلسة الرابعة فتأتى تحت عنوان الاستثمار في العلامات التجارية الرياضية وأخيرا تشهد الجلسة الخامسة مناقشة حول التمويل وأهمية التكنولوجيا المالية ونظام المدفوعات في زيادة المبيعات وتوسع العلامات التجارية.

جدير بالذكر أن معرض بيزنكس هو أول وأكبر معرض ومؤتمر للاستثمار والتوكيلات التجارية، وهو الوجهة الأمثل لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية والبدء في تنفيذها داخل مصر وجميع دول الشرق الأوسط، ويشارك هذا العام أكثر من 50 عارض من علامات تجارية محلية وأجنبية، بما في ذلك جيديا ومونجيني ودايس وقوطونيل وكارينا وOSN وCircle K وباي ناس ولوكسير وغيرهم من العارضين بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر.

وقد حظي معرض بيزنكس على عدد من الرعاة تتصدرهم الشركة المصرية للاتصالات WE مع بنك القاهرة وبنك مصر، وشركة كاونسل ماسترز، وشركة "جيديا Geidea" للتكنولوجيا المالية، شركة جبال للتطوير العقاري، ومصر للطيران، الشركة الشرقية ايسترن كومباني، Ciao سيتي سنتر، بالإضافة إلى وفرهاWaffarha .