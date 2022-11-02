مطلع ديسمبر.. انطلاق المعرض الدولي «بيزنكس» في ممشى أهل مصر

تنطلق النسخة الخامسة من معرض «بيزنكس»، أول وأكبر منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج «الفرنشايز» وغيرها من أشكال الشراكات، تحت رعاية كلًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار، وذلك على مدار 3 أيام خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2022، في ممشى أهل مصر، بعد الثقة الهائلة التي اكتسبها المعرض من الزوار والعارضين على مدار الأربع سنوات الماضية، ليصبح الوجهة الأولى والرئيسية لكل ما يتعلق بفكرة الاستثمار التجاري.

المعرض يقام تحت شعار «استثمار بامتياز»

ويأتي المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس» هذا العام تحت شعار «استثمار بامتياز»، إذ يقدم العديد من فرص الاستثمار في المجال العقاري التجاري والإداري وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمي الخدمات، سواء كانت قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية، ليصبح الوجهة الأمثل لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية والبدء في تنفيذها داخل مصر وجميع دول الشرق الأوسط، حيث يعمل على جمع الجهات الحكومية والكيانات التجارية والمالية والإدارية للعمل على تطوير وإعادة تشكيل محاور الاستثمار في العالم العربي.

ويشارك في المعرض عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين والكيانات الحكومية، إلى جانب أصحاب أكبر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يُقام على هامش المعرض مؤتمر مصر للأعمال( B’Talks) لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصرية، من خلال عدة جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال بالإضافة إلى أصحاب أكبر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط من المجالات المختلفة، التي تختص بكل ما تحتاجه العلامات التجارية للتوسع والانتشار والتطور، وذلك بداية من وضع الاستراتيجيات وتطبيقها وتدريب كل العاملين، إضافة إلى دراسة الأسواق ووضع آليات التشغيل وخطة التوسع وصولًا إلى تحقيق أفضل أمثلة لحقوق الامتياز التجاري، ويُعد مؤتمر «مصر للأعمال» أول وأكبر منصة لمناقشة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بمصر والشرق الأوسط.

وبهذا الصدد صرحت ملك العشيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيزنكس» القابضة، المنظمة لمعرض ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية، «فخورين بأن نكون من أوائل الشركات التي اهتمت بهذا القطاع الحيوي والهام لما له من اثار جيدة على الاقتصاد المصري وبالتالي زيادة الناتج المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي».

كما أشارت «ملك العشيري» إلى أنَّ المعرض هذا العام تحت شعار «استثمار بامتياز» لخلق فرص استثمار للآخرين من خلال نجاح العلامات التجارية المحلية من أجل التوسع داخل وخارج مصر، خاصة مع توسع السوق المصرية وزيادة المنافسة، إضافة إلى اهتمام الحكومة لزيادة تواجد فرص استثمار آمنه وناجحة.

وانتشرت فكرة حق الامتياز (Franchise) في السنوات الأخيرة وخاصة في مصر، وهي تعاقد تجاري يسمح به صاحب العلامة التجارية ببيع منتجاته تحت اسمه وعلامته التجارية، إذ يقدم صاحب المنتج خلاصة خبرته على مدار السنوات من خلال اطلاعه على بعض المعلومات، وتحليلات بيانات المنتج والمنافسين والعمالة وكيفية تدريبهم وأحدث وأفضل الطرق التسويقية، وتولي الحكومة المصرية الان اهتماما كبيرًا بهذا المجال للنهوض بالصناعة والتجارة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة.

ووافقت الحكومة على نسخة مشروع قانون «تنظيم منح العلامات التجارية»، باعتبار أنَّ صناعة «الفرنشايز» تؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة، لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة «الفرنشايز».

استقطاب أكثر من 35 ألف زائر و500 عارض و450 صفقة تجارية

وحظي المعرض على عدد من الرعاة ومن ضمنهم بنك القاهرة وبنك مصر، وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، واستطاع المعرض في استقطاب أكثر من 35 ألف زائر، 500 عارض، إضافة إلى أكثر من 450 صفقة تجارية.

وتُقام فعاليات معرض «بيزنكس» في دورته الخامسة على مدار 3 أيام في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2022 في ممشى أهل مصر وبقلب النيل وذلك على مساحة 1750 مترًا مربعًا، ويستهدف أكثر من 50 عارضًا، إضافة إلى أكثر من 10 الاف زائر.