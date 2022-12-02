حملة أمنية تداهم مصانع إنتاج السلع المغشوشة في الجيزة والشرقية وبني سويف

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات «الشرقية، بني سويف، الجيزة»، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مجال حماية الثروة الزراعية المخصبات الزراعية والمبيدات

ضبط (مصنع بدون ترخيص - كائن بمحافظة الشرقية ومالكه كما ضُبط بداخل المصنع (5,5 طن مواد خام - منتج نهائي لمخصبات ومبيدات مصنعة من مواد مجهولة المصدر بدون موافقة بيئية وبدون فواتير منسوب إنتاجها لشركة وهمية معد للتداول).

في مجال الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية ضبط مجزر بدون ترخيص والمدير المسؤول بمضبوطات بلغت (5 أطنان أعلاف بدون بيانات) بنطاق محافظة بني سويف.

مجال الثروة السمكية

في مجال حماية الثروة السمكية ضبط عدد 10 قضايا (عدد 5 قضايا جوابي مخالفة - عدد 5 قضايا غزل مخالف) بنطاق محافظة بني سويف.

في مجال حماية البيئة الصحة العامة: ضبط عدد 5 (مصانع بدون ترخيص - بمحافظة الشرقية) ومالكيهم والمديرين المسؤولين عنها، بمضبوطات بلغت (55 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومعطرات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة - 37 طن صبغات مجهولة المصدر بدون موافقة بيئية معدة للتداول - 8 أطنان مواد خام منتج نهائي لإسفنج مضغوط مغشوش ومقلد بدون موافقة بيئية ومخالف للمعايير والاشتراطات الصناعية ومعد للتداول - 79 طن مواد خام منتج نهائي لإضافات خرسانية ومواد بناء مجهولة المصدر وبدون فواتير منسوب إنتاجها لشركة وهمية ومعدة للتداول - 7 طن مواد خام مواد كيميائية مجهولة المصدر وبدون فواتير وبدوان موافقة).

المواد الغذائية: ضبط عدد (2 مخزن - 2 مصنع بدون ترخيص - بمحافظة الشرقية) والمديرين المسؤولين بمضبوطات بلغت (335 طن مواد غذائية – مواد خام – منتج نهائي – 3 خطوط إنتاج عشوائي بدون ترخيص).

عوادم السيارات: فحص عدد 56 سيارة وتبين أن بينها عدد 20 سيارة مخالفة، بنطاق محافظة الجيزة.