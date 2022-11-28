الغردقة تستضيف 120 شركة ألمانية لبحث زيادة عدد السائحين

تستضيف مدينة الغردقة 120 شركة سياحية ألمانية في تجمع كبير بأحد المنتجعات الكبرى بمنطقة سهل حشيش، وذلك لبحث زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى المدينة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الألمان في صدارة الجنسيات الأجنبية الوافدة إلى الفنادق ومنتجعات الغردقة، بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر ويشارك فيها منتخب ألمانيا.

الغردقة تستضيف شركات السياحة الألمانية

وقال خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر محمد عيد لـ«الوطن»، إن الغردقة تستضيف لأول مرة 120 شركة سياحية ألمانية دفعة واحدة في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش، لبحث زيادة أعداد السائحين الألمان الوافدين إلى المدينة، مؤكدا زيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة.

الغردقة أفضل وجهة سياحية في العالم

وأشار كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري السياحة في البحر الأحمر لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة أصبحت الوجهة السياحية الأولى للألمان، والذين يتصدرون الجنسيات الوافدة إلى الغردقة، لما تملكه المدينة من مقومات طبيعية وسياحية ومادية وبشرية هائلة جعلتها مقصدا ووجهة سفر عالمية، طبقا لموقع «تريب أدفايزر» الشهير، وهو أحد أكبر منصات السفر، والذي اختار الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم.