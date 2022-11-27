بالأعلام والأغاني.. سياح الغردقة يحتفلون بـ فوز المغرب في كأس العالم
كتب:
شاذلى عبدالراضي
06:32 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
فرحة بفوز المغرب بفنادق الغردقة
غمرت الفرحة مشجعي المغرب من المغاربة والمصريين السياح الأجانب وذلك بعد فوز المغرب في كأس العالم على بلجيكا في مباراة اليوم والتي تقام في قطر في نسختها الحالية، ويتصدر منتخب أسود الأطلس ترتيب المجموعة السادسة بعد انتصار اليوم.
فوز المغرب في كأس العالم 2022
وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر، إلى أن الأفراح انطلقت من شواطئ الغردقة عقب إطلاق صافرة النهاية بفوز منتخب المغرب على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء وتصدر المنتخب المغربي الشقيق المجموعة السادسة، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن الفرحة غمرت آلاف من السياح المغاربة والسياح الأجانب من مشجعي المغرب والمصريين من نزلاء الفنادق السياحية والعاملين بالقطاع السياحي والذين حملو أعلام المغرب وغنوا وتبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة فوز المغرب اليوم في كأس العالم 2022.
أجواء كأس العالم 2022 في الغردقة
وأوضح «عيد» أن آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة تابعوا مباراة المغرب وبلجيكا اليوم عبر شاشات عملاقة للسياح أعدت خصيصاً مع بدء بطولة كأس العالم الحالية والتي تستضيفها قطر، لافتا إلى وجود شاشات أيضا للمتابعة أول بأول وسط جو ترفيهي رياضي سياحى يشبه أجواء البطولة في قطر حيث تم صنع جسم لكأس العالم ورفعه الجماهير عقب الفوز.