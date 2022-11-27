بالأعلام والأغاني.. سياح الغردقة يحتفلون بـ فوز المغرب في كأس العالم

غمرت الفرحة مشجعي المغرب من المغاربة والمصريين السياح الأجانب وذلك بعد فوز المغرب في كأس العالم على بلجيكا في مباراة اليوم والتي تقام في قطر في نسختها الحالية، ويتصدر منتخب أسود الأطلس ترتيب المجموعة السادسة بعد انتصار اليوم.

فوز المغرب في كأس العالم 2022

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر، إلى أن الأفراح انطلقت من شواطئ الغردقة عقب إطلاق صافرة النهاية بفوز منتخب المغرب على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء وتصدر المنتخب المغربي الشقيق المجموعة السادسة، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن الفرحة غمرت آلاف من السياح المغاربة والسياح الأجانب من مشجعي المغرب والمصريين من نزلاء الفنادق السياحية والعاملين بالقطاع السياحي والذين حملو أعلام المغرب وغنوا وتبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة فوز المغرب اليوم في كأس العالم 2022.

أجواء كأس العالم 2022 في الغردقة

وأوضح «عيد» أن آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة تابعوا مباراة المغرب وبلجيكا اليوم عبر شاشات عملاقة للسياح أعدت خصيصاً مع بدء بطولة كأس العالم الحالية والتي تستضيفها قطر، لافتا إلى وجود شاشات أيضا للمتابعة أول بأول وسط جو ترفيهي رياضي سياحى يشبه أجواء البطولة في قطر حيث تم صنع جسم لكأس العالم ورفعه الجماهير عقب الفوز.