أماكن عرض فيلم الأنيميشن Pil's Adventures في السينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الأنيميشن والمغامرات Pil's Adventures، وتدور أحداث الفيلم حول بيل التي تخوض مغامرة ملحمية، حينما تتخطى كافة الحدود وتتنكر في هيئة أميرة، وتقوم بذلك من أجل إنقاذ المملكة والوريث الشرعي الوحيد للعرش.

أبطال فيلم Pil's Adventures

أبطال فيلم Pil's Adventures هم دليلا بيلا، ويت بوين، ريتشارد م دومونت، كارلوس مينسيا، سكوت همفري، إليانور نوبل، والفيلم من إخراج وتأليف جوليان فورنيه.

أماكن عرض فيلم Pil's Adventures

يتم عرض فيلم الأنيميشن في عدد من السينمات المصرية بالوقت الحالي وهي:

سينما جلاكسى المعادي حفلات 10:00 صباحا 12:00 ظهرا 02:00 عصرا 04:00 عصرا

سينما صن سيتي في حفلات 10:15 صباحا 01:00 ظهرا 03:45 عصرا

سينما بلازا، (أمريكانا بلازا) بحفلات 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا 06:45 مساء.

سينما بوينت 90 في حفلات 11:00 صباحا 01:30 ظهرا.

سينما سيتي ستارز في حفلات 10:15 صباحا 01:15 ظهرا 04:00 عصرا

سينما داندي مول حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا

سينما جولف سيتي حفلات 10:30 صباحا 01:15 ظهرا

سينما كايرو فيستفال حفلات 10:30 صباحا 12:15 ظهرا 02:00 عصرا 04:00

سينما فوكس مول مصر حفلات 10:30 صباحا 12:45 ظهرا 03:00 عصرا 05:15 مساء 07:30 مساء 09:45 مساء.

سينما مدينتي حفلات 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا

سينما سي سينما أرابيلا حفلات 10:30 صباحا 12:30 ظهرا 02:15 عصرا

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب حفلات 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا

سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة حفلات 12:00 ظهرا 02:15 عصرا 04:30 عصرا 06:45 مساء.