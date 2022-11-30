أفلام جديدة في السينمات هذا الأسبوع.. دليلك لاختيار الأفضل

تعرض السينمات المصرية هذا الأسبوع، عدد من الأفلام الجديدة، بين الأنيميشن والكوميدي والعرب، وتضم هذه الأفلام، فيلمين ضمن فئة الرعب والتشويق، ويرغب قطاع كبير من المواطنين، في متابعة قصة الأفلام وأماكن عرضها.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، دليل الأفلام الجديدة هذا الأسبوع لاختيار الأنسب لك، كما يلي:

Pil's Adventures

تدور أحداث الفيلم، حول بيل الذي يخوض مغامرة ملحمية تجعله يتخطى الحدود حيث يتنكر في هيئة أميرة، ذلك أملا في إنقاذ المملكة والوريث الشرعي الوحيد للعرش.

أبطال الفيلم دليلا بيلا، ويت بوين، ريتشارد م دومونت، كارلوس مينسيا، سكوت همفري، إليانور نوبل ، والمخرج هو جوليان فورنيه والفيلم من تأليفه أيضا.

Violent Night

تدور أحداث الفيلم حول فريق من المرتزقة المحترفين يخترق منزل أحد الأثرياء بعشية عيد الميلاد، ويتخذ الفريق كل من بالمنزل رهائن، ولكن يتفاجأ الجميع بوجود سانتا كلوز بالمنزل.

أبطال الفيلم ديفيد هاربر، كام جيجنديت، جون ليجويزامو، بيفيرلي دي أنجيلو، مايك دوبود، أليكس هاسل، والمخرج تومي وركولا.

Bed Rest

تدور أحداث الفيلم في إطار مشوق عن إمرأة حامل تقضي فترة حملها مستلقية على الفراش، ولكنها تقضي أوقات بين الواقع والخيال تشعر بالرعب خلالها وأن منزلها مسكون من أرواح أخرى.

أبطال الفيلم ميليسا باريرا، جاي بيرنت، كريستين هاريس، بول إيسيمبر، إيريك أثافيل، كريستين سواتزكي، وهو من تأليف وإخراج لوري إيفانز تايلور.

The Bunker Game

تدور أحداث الفيلم حول لعبة يشارك فيها العديد من اللاعبين داخل مخبأ، وتحدث حوادث غامضة فيصبح على العاملين التحقيق في اختفاء جريج المصمم الخاص باللعبة.

أبطال الفيلم جايا فايس، لورنزو ريتشلمي، مارك رايدر، أمينة بن إسماعيل، تيودور إستودور، ماكيتا سامبا، والمخرج هو روبرتو زازارا أما المؤلف هو مانويلا كاتشياماني.