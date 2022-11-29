من «بامبي» إلى «بيتر بان».. تحويل كلاسيكيات «ديزني» إلى أفلام رعب

شهدت هوليوود خلال السنوات الماضية إعادة تقديم عدد من الأفلام الكلاسيكية الشهيرة التي ارتبط بها الأطفال في نسخ جديدة من التصوير الحي، والتي حققت نجاحا في شباك التذاكر وقت طرحها، ولكن بدأ عدد من صناع السينما في تحويل تلك الكلاسيكيات إلى أعمال رعب قاتمة، كان آخرها فيلم «Bambi» وهو خامس فيلم كرتوني كلاسيكي أنتجته والت ديزني.

يستعد المخرج سكوت جيفري لتقديم نسخة قاتمة من فيلم الرسوم المتحركة للأطفال «Bambi»، في فيلم رعب جديد بعنوان «Bambi: The Reckoning»، وأوضح: «سيكون الفيلم رواية مظلمة بشكل لا يصدق لقصة عام 1928 التي نعرفها ونحبها جميعًا».

تصوير فيلم «Bambi: The Reckoning».. يناير المقبل

وأضاف المخرج: «تصميم الغزال مستوحى من فيلم The Ritual إنتاج عام 2017 على شبكة نتفليكس، ليكون الغزال المحبوب بامبي آلة قتل شريرة تتربص في البرية»، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في أواخر يناير المقبل، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

ولم يكن الغزال «بامبي» هي الشخصية الكارتونية الوحيدة التي تم تحويلها إلى نسخة شريرة، حيث يشهد عام 2023 طرح فيلم «Winnie-the-Pooh: Blood and Honey» تأليف وإخراج ريس فريك ووترفيلد، في 15 فبراير المقبل، والذي يقدم أيقونة الطفوبة المحببة لدى الأطفال «الدب ويني» وصديقه «بيجليت» كقتلة متسلسلين متعطشين للدماء، وبدأ تطوير الفيلم في يناير 2022، عندما أصبحت القصة ملكية عامة، مما يعني أن شركة والت ديزني لم تعد تمتلك حقوق الفيلم الحصرية للشخصيات.

وأعرب فريك ووترفيلد عن اهتمامه بتقديم جزء ثان من الفيلم وتكثيفه أكثر وجعله أكثر جنونًا وتطرفًا، على حد تعبيره، كما كشف عن رغبته في إعادة تقديم شخصيات «ديزني» المحبوبة بشكل مختلف، أعلن أنه كان يعمل على فيلمين رعبين أفلام «Bambi: The Reckoning» الذي يشارك به كمنتج، بالإضافة إلى «Peter Pan: Neverland Nightmare»، عن شخصية «بيتر بان» التي تم تقديمها للمرة الأولى في فيلم للأطفال من إنتاج «ديزني» عام 1953.