في ذكرى ميلادها .. قصة انفصال مديحة يسري عن الفنان محمد فوزي

تحل اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة مديحة يسري التي وُلدت عام 1918 وقبل رحيلها فقد قدمت الكثير من الأعمال الفنية الراقية وتميزت دائما بأخلاقها النبيلة حتى على المستوى الشخصي.

وبسبب أخلاقها المميزة وصفها الفنان محمد فوزي قائلًا: «أنتي تقتليني بأخلاقك، على الرغم من خياناته المتكررة لها، والتي قالت عنها في لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية صفاء أبو السعود إنه «كان يغلط وكانت تسامح وتتظاهر بأنها لم تشاهد ولم تسمع أي شئ».

مديحة يسري تتحدث عن علاقتها بمحمد فوزي

وكشفت الفنانة مديحة يسري أنها لم تواجه في البداية كانت تتجاهل هذه الأخطاء، مؤكدة أن كل فنان وله أخطاء الى أن وصل إلى خطأ كبير وحينها اتخذت القرار بالانفصال.

وتابعت الفنانة مديحة يسري بأنهم أثناء زواجهما كان الفنان محمد فوزي يحل كل مشاكله بخفة الدم كما يراه الجمهور على الشاشة، موضحة: «كنا نبقي متخانقين ويجي يقولي تعالي نروح سينما هو كدا مكنش يتأثر بالزعل ويعدي».