«جومانة» بعد تكريمها من الرئيس السيسي: «إحساسي لا يوصف.. وكلامه ليا طمني»

أبدت جومانة مسعد المرسي، الطالبة بكلية طب الفم والأسنان بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، لإنجازاتها الرياضية في لعبة الكاراتيه وحصولها على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن شعورها لا يوصف أثناء التكريم، «كنت حاسة بفخر شديد إني واقفة بجوار الرئيس وإنه بيكرمني بنفسه».

الرئيس يدعم الشباب

وأضافت «جومانة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي داعم دائما للشباب، ودائما ما يكون حافزا للجميع من أجل الاجتهاد والعمل لتحقيق المستحيل، مضيفة «الرئيس كان زي الأب بالضبط، كنت واقفة بجواره مش قلقانة، وكلامه ليا طمني، وبالذات لما قالي مبروك»، مؤكدة أنها ستعمل على الحصول على ميداليات دولية أكثر بعد تشجيع وتكريم الرئيس السيسي.

وأوضحت أن أسرتها وأصدقائها كانوا سعداء بتىكريمها من الرئيس السيسي، وانهالت عليا التهاني من الأسرة ومن أبناء بورسعيد، بالكامل بعد مشاهدتهم التكريم، مؤكدة أن هذا التكريم يعتبر مشجعا لكل الشباب في المجالات المختلفة، ما يؤكد أن الدولة المصرية تهتم بالشباب جدا.

الحصول على ميداليات دولية

ووجهت «جومانة» الشكر لشقيقتها الكبرة كونها هي من علمتها لعبة الكاراتيه، وكانت دائما سند وداعم لها، كما وجهت الشكر لمدربها الكابتن محمود فوزي، مدرب الكاراتيه، والذي كان يقدم لها كل الدعم لتكون بطلة مصر في هذه اللعبة، مضيفة «بإذن الله أجيب لمصر ميدالية دولية الفترة اللي جاية».

وأشارت إلى أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة الدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، كانت حريصة على دعمها في لعبة الكاراتيه، ودائما ما تقف بحوارها وتدعمها في تحقيق أحلامها في المجالات الرياضية، بجانب الاهتمام بمجال تخصصها وهو طب الفم والأسنان، مضيفة «يحاولون مساعدتي في الجمع بين الرياضة والدراسة دون تأثير أحدهما على الآخر».