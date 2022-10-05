إمام مسجد عمرو بن عبدالعزيز: تكريم الرئيس السيسي اليوم شرف عظيم لي

قال الشيخ صالح أبو القاسم صالح، إمام وخطيب مسجد عمرو بن عبد العزيز ببني سويف، إنّ تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له اليوم، في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، شرف عظيم له، ودليل على اهتمام الرئيس بالأئمة، فضلا عن أنّه فتح الأبواب للجد والاجتهاد.

تطوير الخطاب الديني ونشر الوسطية

وأعرب أبوالقاسم في تصريحات لـ«الوطن»، عن شكره للرئيس السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ما بذلوه من جهود لتطوير الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطى وإعطاء العلماء المساحة للاجتهاد.

وأضاف إمام مسجد عمرو بن عبدالعزيز ببني سويف، أنّ تكريم اليوم يأتي بسبب الجهد المبذول في البرنامج الصيفي للأطفال، وما قدمه لهم، حيث كان حريصا على تعليم الأولاد الأخلاق والقيم والمبادئ، وكان يأتي إليه في المسجد أكثر من 1000 طفل لتعلّم مبادئ الدين الإسلامي السمحة.

وأكد أبوالقاسم، حرصه على استكمال ما بدأه مع الأطفال، فهم شباب الغد والمستقبل، وعلينا أن نحصّنهم بالقرآن ونعلّمهم الدين الإسلامي السمح وسنة الرسول الكريم صل الله عليه وسلم.