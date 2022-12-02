وزير التجارة يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي تجمع «الكوميسا»

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على هامش رئاسة أعمال اجتماع المجلس الوزاري الـ43 لدول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» بالعاصمة الزامبية لوساكا، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين والوزراء بالدول أعضاء التجمع.

وقال بيان لوزارة التجارة، إنّ الوزير التقى موتالي نالومانجو نائب رئيس جمهورية زامبيا، حيث تناول اهتمام مصر بدعم التعاون الاقتصادي مع الجانب الزامبي وحرص مصر على تشجيع العلاقات التجارية بين البلدين في ظل المزايا التي تتيحها اتفاقية الكوميسا،

ومن جانبها أكدت موتالي نالومانجو، نائب رئيس جمهورية زامبيا، حرص الجانب الزامبي على تعزيز التعاون لمصر باعتبارها تعد شريك هام لزامبيا، في إطار اتفاقية الكوميسا وكذا لجهود مصر المبذولة خلال ترأسها الحالي للتجمع؛ لدعم التكامل الإقليمي وعلى استعدادها التام للتعاون مع الحكومة المصرية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما التقى الوزيرتشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي، وأكد خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وزامبيا في القطاعات السلعية المختلفة، خاصة قطاع الصناعات الهندسية والصناعات الطبية والدوائية والصناعة الغذائية والكيماويات والاسمدة ومواد البناء.

الاستثمارات المصرية في زامبيا

ولفت الوزير الى الاستثمارات المصرية في السوق الزامبي خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والكهرباء والطاقة والاتصالات والخدمات الطبية والصناعات الغذائية، مشيرا الى حرص مصر على الاستفادة من المقومات المتاحة بالبلدين في تعزيز التعاون المشترك خاصةً وان زامبيا تتمتع بمقومات وموارد طبيعية يمكن الاستفادة منها في تعميق الصناعة الزامبية والاستفادة منها فى تنمية سلاسل القيمة الاقليمية.

وفي سياق متصل عقد الوزير لقاءات مع موسى كياري، وزير التجارة والصناعة الكيني، وشانتال نيجبير، وزيرة التجارة والصناعة والنقل والسياحة البوروندية، ومارك كاتسونجا فيري، وزير التجارة والصناعة بدولة ملاوي، حيث أكد الوزير خلالها حرص مصر على دعم التعاون الثنائي مع الدول الثلاث في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.