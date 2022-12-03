أسعار الفضة تلحق بالذهب وتقترب من أعلى مستوياتها في 7 أشهر

لحقت أسعار الفضة بالذهب، وارتفعت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي، وارتفعت العقود الآجلة للفضة إلى ما فوق 22.6 دولارًا للأوقية في بداية ديسمبر، وسط توقعات بتباطؤ في تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

إبطاء وتيرة الفائدة الأمريكية

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من المحتمل أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي من حدة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، ما يؤدي إلى تخفيف الطلب على الدولار ودفع المستثمرين نحو السبائك.

إلى جانب السبائك، دعمت الزيادات الضعيفة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وخفض نسبة الاحتياطي من قبل بنك الشعب الصيني التوقعات بارتفاع الطلب على استخدام الفضة الصناعية كموصلات للكهرباء، متتبعة ارتداد أسعار النحاس، كما دعمت علامات انخفاض العرض الأسعار، حيث انخفضت مخزونات بورصة نيويورك للسلع «كوميكس» بنسبة 70% في الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى ما يزيد قليلاً عن مليون طن، كما تراجعت مخزونات هيئة سوق السبائك في لندن للشهر العاشر على التوالي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 27%.

ومن المتوقع تداول الفضة عند 20.45 دولار للأوقية بنهاية هذا الربع، كما متوقع أن يتم التداول عند 19.08 دولار في غضون 12 شهرًا، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، وتظهر البيانات التاريخية أن أسعار الفضة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011.

وترتبط أسعار الفضة بأسعار الذهب التي شهدت تباينا الفترة الماضية على خلفية عدم وضوح موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يقوم البنك الأمريكي برفع الفائدة بنحو 500 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، بعد 4 زيادات بنحو 75 نقطة أساس في الاجتماعات الماضية، كما ترتبط أسعار الفضة والذهب بعلاقة عكسية بأسعار الفائدة، حيث تعني الفائدة المرتفعة، عزوف المستثمرين عن السبائك نتيجة الإقبال على العائد الجيد، مقابل العائد الضعيف الذي تدره المعادن.