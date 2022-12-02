«المواد الغذائية»: الأرز متوفر بشكل جيد في الأسواق ولن تحدث أزمة

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أزمة الأرز انخفضت بشكل تدريجي ومتتالٍ خلال الفترة الماضية حتى أنه لم يعد هناك أزمة بالنسبة للأرز، كما أصبح متوفراً بشكل جيد في الأسواق.

كلما انخفضت نسبة الكسر كلما ارتفع السعر

وأشار المنوفي، في تصريحاتٍ اليوم لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الأرز حاليا مستقرة في الأسواق، ويصل الأرز السائب إلى المستهلك بسعر يبدأ من 12 جنيها للكيلو جرام الواحد، وقد يختلف السعر حسب النوع والشركة المنتجة والجودة، كما أن الأرز المعبأ يصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 14 جنيها للكيلوجرام، وقد يختلف السعر حسب النوع والشركة المنتجة والجودة، بالإضافة إلى نسبة كسر الأرز من الحجم الإجمالي للأرز، فكلما كانت الجودة أعلى كلما ازداد السعر، وعلى نفس المنوال كلما انخفضت نسبة الكسر كلما ارتفع السعر.

وأوضح المنوفي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، ولكن كانت الدولة قد استوردت حوالي 50 ألف طن من الأرز العام الماضي نهاية الموسم فقط لإحداث توازن في السوق المحلية بسبب ارتفاع السعر، كما أن الدولة لا تستورد غير الأرز البسمتي.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة الإسكندرية التجارية أنه لن يحدث مثلما حدث العام الماضي بالنسبة لأسعار الأرز، متوقعاً استقرار الأسعار في السوق المحلية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

نصائح للتجار والمستهلكين بشأن الأرز

ووجَّه المنوفي بعض النصائح للتجار والمستهلكين منها بالنسبة للتجار عدم احتكار الأرز وتخزينه في المخازن بغرض زيادة الربح، كما وجَّه النصيحة للمستهلكين بأن يشتروا ما يحتاجون فقط وعدم الزيادة على الاحتياج، كما حذر من تخزين الأرز خوفاً من ارتفاع السعر.