وزير البترول: نسعى لزيادة الانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن العالم يواجه تحديات في ظل الأزمة العالمية وأن قطاع البترول يجهز نفسه للتعامل مع تلك الأزمة.

وأضاف: «هناك ثقة في هذا القطاع لتجاوز التحديات لنكون على مستوى التوقعات وتأمين قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية».

مواجهة تقلبات أسعار الطاقة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أثناء مناقشة سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال إن الوزارة عملت على زيادة مناطق البحث والاستكشاف وأصبح هناك بوابة للبيانات الجيولوجية للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وقال وزير البترول: «أصبح هناك فرص متعددة للاستثمار وللبحث والاستكشاف في مصر وهذا حقق نجاحا في ظل العمل بالتكنولوجيا الحديثة ونسعى لتحقيق الاكتفاء من المنتجات خلال العامين المقبلين، ونهتم بمعظم صناعات القيمة المضافة وتطوير صناعات الأسمدة».

توسع صناعة البتروكيماويات

وأكد وزير البترول أن المصانع تنتج أسمدة وتلبي احتياجات السوق المحلية وهناك توسع في صناعة البتروكيماويات وأضاف أن الإنجازات تتوالى حيث نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومعاودة التصدير وقال إن التحديات العالمية التي بدأت بأزمة فيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها تأثيرا سلبيا على الموازنة العامة للدولة وكل دولار يزيد يؤثر علينا بالسلب خاصة في ظل الأسعار العالمية الجديدة للمنتجات البترولية والبنزين والسولار.

الملا: نسعى لمواجهة التحديات وعظمنا الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وعرض الوزير على النواب مقارنة الأسعار العالمية والمحلية للمنتجات الرئيسية من 2019 حتى 2022 وقال الوزير: «الأزمة أثرت على العالم وخلقت تعقيدات كبيرة ونسعى لمواجهة التحديات وعظمنا الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير وجلب الموارد الدولارية».

وتابع: «نحاول استخدام الموارد لسد الفجوة في البنزين والسولار والزيت الخام ونشتري زيت خام بما توفره لمواجهة أثر الزيادة كما نسعى لزيادة الإنتاج المحلي من السولار وتقليل الاستيراد من الخارج».