سعر الأرز الشعير اليوم.. عريض الحبة بـ10 آلاف و750 جنيها للطن

سجل سعر الأرز الشعير، اليوم الخميس، في المحافظات ارتفاعًا طفيفًا، إذ سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و750 جنيها، وسط ارتفاع نسبي بلغ 50 جنيها عن كل طن أرز، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و250 جنيها، وسط ارتفاع طفيف بلغ 50 جنيها عن كل طن أرز، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض 13 ألفًا و750 جنيها للأرز دون تعبئة، وسجل سعر الأرز الأبيض المعبأ في شكائر 15 ألف جنيه، خلال عمليات البيع والشراء الصباحية اليوم الخميس.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس

وأكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات بسخا، في كفر الشيخ، لـ«للوطن»، أنّ سعر الأرز اليوم في المحافظات، شهد تحريكا محدودا للغاية 50 جنيها عن كل طن أرز شعير، أو كل طن أرز أبيض سائب، وهو أمر مقبول في حركة البيع والشراء بالنسبة للمستهلكين، وحاجة الطلب للشراء داخل أسواق المحافظات الحرة.

سعر الأرز اليوم والمساحات

يذكر أن 8 محافظات على مستوى محافظات مصر أبرزها كفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، تزرع الأرز بينما تبلغ المساحة الكلية للمزروعة من محصول الأرز الشعير نحو مليون و200 من المزروع، والذي يتم تحديد سعر الأرز الشعير اليوم على غرار ما سبق ذكره.