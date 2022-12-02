ضبط شخص بحوزته 70 لفافة هيروين بكفر الشيخ.. اعرف العقوبة

نجح رجال المباحث بقسم شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، في ضبط سائق بمدينة دسوق بحوزته 70 لفافة هيروين يقوم بتوزيعها علي زبائنه، ومبلغ 150 جنيه، وهاتف محمول، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابه العامه بدسوق قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وتولت التحقيق.

ضبط شخص بحوزته 70 لفافة هيروين بكفر الشيخ

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطارًا من العميد إبراهيم عصام مشرف، مأمور قسم شرطة دسوق، بتلقيه معلومات أكدتها التحريات التي تابعها اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وأشرف عليها العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، بأن «ا.غ.م.ع»، 30 سنة، سائق يقيم بمدينة دسوق، يقوم بترويج الهيروين والمواد المخدرة علي زبائنه بأحياء المدينة.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه متلبساً وبحوزته 70 لفافة هيروين، ومبلغ 150 جنيه حصيلة بيعه الهيروين، وهاتف محمول للاتصال علي زبائنه، أثناء القبض عليه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها.

كما جري تحرير محضر بالواقعة برقم 13665 جنايات قسم شرطة دسوق لسنة 2022، وبالعرض علي النيابة العامة بدسوق قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وتولت التحقيق.

عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح محمد عبد العظيم، المحامي بالنقض، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يُعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.