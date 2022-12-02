حالة الطقس الأيام القادمة.. مائل للبرودة وشبورة وفرص سقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها حول حالة الطقس الأيام القادمة، بداية من غد السبت الموافق 3 ديسمبر، حتى الأربعاء الموافق 7 ديسمبر الجاري، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويكون الجو حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار وفق ما كشفه بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وتأتي حالة الطقس الأيام القادمة وأبرز الظواهر الجوية، كالتالي:

يتوقع خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال الأيام المقبلة.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، غدا، على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة السبت 3 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد 4 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة الاثنين 5 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأربعاء 7 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.