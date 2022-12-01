حالة الطقس غدا الجمعة.. تحذيرات من شبورة مائية كثيفة على الطرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، غدا الجمعة، محذّرة من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق بين المحافظات، والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب تكوّن الشبورة المائية، وتصل أيضًا إلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد، ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقا لبيان صادر عنها منذ قليل، أن يسود طقس مائل للبرودة في ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في تلك الفترات، إذ تتراوح بين 15-11 درجة، على جميع مدن الجمهورية.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس لطيف على محافظات القاهرة وشمال وجنوب الوجـه البحري، والسواحل الشمالية، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وسيكون مائل للحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرار غدا على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24 - 15

- دمنهور 23 - 15

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 22 - 14

- الإسماعيلية 25 - 13

- السويس 25 - 14

- الزقازيق 24 - 15

- شبين الكوم 24 - 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 22 - 13

- السلوم 20 - 09

- سيوة 20 - 08

- العريش 22 - 13

- رفح 22 - 13

- الطور 28 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 27 - 13

- نخل 21 - 05

- طابا 25 - 14

- نويبع 24 - 13

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 26 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 25 - 11

- أسيوط 25 - 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 28 - 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 26 - 07

- أبو سمبل 27 - 14

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 24 - 20