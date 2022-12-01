حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. مائل للبرودة صباحا

يبحث المواطنون عن حالة الطقس غدًا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يشهد طقس غد سقوط أمطار بنسبة 30% وسط توقعات بطقس بارد نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس غدًا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدًا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أشارت «الأرصاد» في بيان لها، إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، السلوم، العلمين، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، لسقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم مع تكوّن الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح ووجود غيوم جزئية.

طقس القاهرة غدًا

وفيما يتعلق بطقس القاهرة غدا ومحافظات «القليوبية، الدقهلية، الجيزة، الشرقية، المنوفية»، سيكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر معتدلًا باقي ساعات النهار مع تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة صباحًا وغيوم جزئية.

وجاء طقس غد في السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد ورفح ووسط سيناء»، مائلًا إلى البرودة صباحًا، معتدلًا نهارًا، مائلًا إلى البرودة ليلًا مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية وسقوط أمطار تصل نسبتها إلى 20% على مدار اليوم.

فيما تشهد محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد «قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، المنيا، بني سويف، الفيوم»، طقسًا مائلًا إلى البرودة ليلًا ونهارًا مع تكون الشبورة والغيوم، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار بها.

درجات الحرارة في مصر غدًا

وعن درجات الحرارة في مصر غدًا، جاءت كالآتي:-

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.