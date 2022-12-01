حالة الطقس اليوم في البحيرة.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البحيرة طقسًا مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً، مائل للبرودة ليلاً، على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وذكرت الهيئة أن حالة الطقس اليوم في البحيرة يشهد شبورة مائية، ووجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً، كما أن طقس غائم جزئيًا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة ادكو بمحافظة البحيرة خفيفة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1و5 أمتار، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 23 درجة مئوية، وبلغت الصغري 15 درجة مئوية، وشهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع نشاط لحركة الرياح، كما تعرضت إلي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على مختلف المدن والمراكز.

واتخذت محافظة البحيرة عدة إجراءات استعداد لفصل الشتاء، ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار، وصيانه أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.