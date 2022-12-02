بعد تسليم الموقع للشركة المنفذة.. 6 معلومات عن القطار السريع بالأقصر

القطار السريع، حلم ينتظره أهل الصعيد وخاصة أهالي محافظة الأقصر، نظرًا لطول مدة السفر بين الأقصر ومحافظات الوجه البحري، التي قد تصل إلى 14 ساعة أحيانًا، للوصول إلى محافظة الإسكندرية و 10 ساعات للوصول إلى محافظة القاهرة، لكن القطار السريع سوف يختصر هذه المدة جدًا إلى 4 ساعات.

وأعلنت وزارة النقل سابقًا، عن تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع، ضمن شبكة القطارات الكهربائية السريعة، ومن المقرر أن تربط بين جميع محافظات الجمهورية، وسوف يكون مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لمحطات «أكتوبر/ الأقصر/ أسوان».

تسليم طاقم العمل الميداني بمركز معلومات الشبكات بمحافظة الأقصر

وشهدت محافظة الأقصر تسليم طاقم العمل الميداني بمركز معلومات الشبكات بمحافظة الأقصر، موقع محطة القطار السريع بالأقصر إلى الشركة المختصة بتنفيذ محطة الأقصر للقطار السريع، شركة سياك SIAC، وذلك بالطريق الدائرى الصحراوي الشرقي، برئاسة كلًا من، المهندسين ماجد جميل وهشام محمد وحمدي نور ومحمد جمال، وبحضور رئيس مركز ومدينة الزينية.

نرصد لكم أهم التفاصيل حول الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

- يختصر القطار الكهربائي السريع المسافة من محافظة أكتوبر إلى محافظة أسوان إلى 4 ساعات فقط، بعد أن كانت المدة المستغرقة للرحلة تصل إلى 12 ساعة، أى أقل بكثير من نصف المدة، بناء على بيان صادر عن وزارة النقل.

- يضم مشروع القطار الكهربائي السريع 30 محطة خلال مساره.

ـ يبلغ طول مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «الفيوم /أسوان/ أبوسمبل»، 1100كم، وتبلغ المسافة من الأقصر حتى أسوان بطول حوالي 220 كم.

ـ تصل عدد المحطات بهذه المسافة، 8 محطات، منها محطتى قطار سريع و6 محطات إقليمية، وتمر فى مسارها من محطة أسوان حتى إلى محطة الأقصر بمحطات أسوان الجديدة – دراو – كلابشة – إدفو – السباعية – إسنا – أرمنت - الأقصر.

- تنفذ المشروع شركة سيمنز الألمانية العالمية، بالتعاون مع شركات مصرية.

ـ عدد القطارات الكهربائية السريعة بالخط الثانى من المقرر أن تكون 20 قطار، ومن المقرر أيضًا أن يصل عدد القطارات الكهربائية الإقليمية إلى 48 قطارًا بسرعة 160 كيلو /س، وإضافة 20 جرارًا لنقل البضائع.

تقسيم المشروع إلى 5 قطاعات

- تم تقسيم المشروع إلى 5 قطاعات هى، القطاع الأول بطول 36 كيلو، والقطاع الثانى بطول 36 كيلو، أما القطاع الثالث سيكون بطول 18 كيلو، والقطاع الرابع بطول 12 كيلو، والقطاع الخامس بطول 6كم، وذلك لضمان سرعة الإنجاز.

ـ بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع 913 مليون جنيه، وجرى تنفيذه بنسبة بلغت 90 %.

ـ يخدم القطار الحركة السياحية فى محافظتى الأقصر وأسوان لمروره بجميع المناطق التي بها مواقع ومعابد أثرية، مما يسهل وصول السائحين في أقل وقت.