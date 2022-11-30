اليوم الأربعاء.. غيوم كثيفة تغطي سماء الأقصر وخطة لمواجهة الأمطار

تشهد مدن محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، طقسا غائما وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

خطة طويلة المدى موضعة لمواجهة السيول

أوضح اللواء محمد سليمان، رئيس شركة مياه الأقصر، أن الشركة مستعدة بشكل كامل من خلال خطة طويلة المدى موضعة لمواجهة السيول، إضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ خطة تطهير مخرات السيول، وربط غرف العمليات الفرعية بكل مدينة ومركز بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة.

تزويد المدن والمراكز بمعدات ثقيلة

وأشار سليمان، في تصريح اليوم، إلى أنه جرى تزويد المدن والمراكز بمعدات ثقيلة، ورفع كفاءة جميع المعدات القديمة، وتوزيعها على مناطق السيول، إضافة إلى رفع كفاءة جميع مهمات الإغاثة، والتنسيق مع الهلال الأحمر، للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لهم في حالة حدوث أي طارئ.

وأكد أن حالة الطقس مستقرة بكافة أرجاء محافظة الأقصر، وجميع الطرق السريعة تعمل بشكل طبيعي، مع التنسيق مع إدارة المرور بتكثيف الحملات على الطرق السريعة والدولية للحد من السرعة حفاظا على سلامة الأهالي.