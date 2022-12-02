تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محور شمال الأقصر.. اعرفها

عينت إدارة مرور الأقصر، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال محور شمال الأقصر، والمتضمن تنفيذ كوبرى تقاطع المحور مع الطريق الزراعي الغربي وعدد 2 كوبري سطحي.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا الأمر يستلزم غلقًا كليًا للطريق على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر الجاري، ولمدة 4 أشهر.

وأوضحت أنه سيتم إجراء التحويلات المرورية التالية:

قائدو المركبات القادمين من محافظة قنا اتجاه محافظة الأقصر على الطريق الزراعي الغربي عقب تخطي كمين الرواجح أن يسلكوا الطريق يميناً وفقاً للعلامات الإرشادية المرورية الموضحة على الطريق، مروراً بطريق ساحة الشيخ الطيب ومنها إلى اتجاه طريق الإسعاف لسلوك الطريق الزراعي مرةً أخرى.

قائدو المركبات المتجهين إلى محافظة قنا اتباع العلامات الإرشادية المرورية الموضحة بالطريق من نقطة الإسعاف مروراً بطريق ساحة الشيخ الطيب، ومنها إلى الطريق الزراعى المتجه لمحافظة قنا .ومن جانبها تقوم إدارة مرور الأقصر بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.