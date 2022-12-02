نائب التنسيقية علاء عصام يعلن رعايته لفريق كرة نسائية في البدرشين

أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب «التجمع»، رعايته لفريق كرة قدم نسائي بدائرته الانتخابية «البدرشين».

وأكد «عصام» أن الفريق يضم 20 لاعبة، وحصل على عدد من البطولات على مستوى الجيزة، تحت قيادة الكابتن منى عادلي، والكابتن محمد عدلي.

وشاهد نواب التنسيقية مباراة كرة قدم نسائية بين فريق التنسيقية، وفريق حزب التجمع، وانتهت بالتعادل 2-2، خلال احتفالية أقيمت بحضور النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقام نواب التنسيقية بتوزيع شهادات تقدير على اللاعبات ومدربي الفريق النسائي، وقدموا لهن الشكر على ما بذلنه من جهد خلال الفترة الماضية.