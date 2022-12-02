جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة غدا

تحتفل جامعة سوهاج غداً السبت الموافق 3 ديسمبر باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمركز الدولي للمؤتمرات «قاعة قناة السويس»، بمقر الجامعة الجديدة، في تمام الساعة 11 صباحا، حسبما ذكر الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

ضرورة إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن الهدف من الاحتفالية هو دعم تلك الفئة وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى المجتمع بضرورة إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وإبراز الإنجازات التي يحققها ذوي الإعاقة في جميع المجالات كي تكون دافع معنوي لغيرهم، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

توفير الدعم النفسي والمعنوي

وأكد رئيس جامعة سوهاج على أن الاحتفالية تهدف أيضاً إلى توفير الدعم النفسي والمعنوي لهذه الفئات، وتطوير ونمو مجتمعاتهم، ليكونوا على معرفة تامة بمفهوم الإعاقة وجميع القضايا الخاصة بهم، إلى جانب الاعتراف بحقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات، ودمجهم في المجتمع بما يتماشى مع قدراتهم، دعماً لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية للدستور المصري، واتفاقيات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.