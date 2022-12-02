طلاب جامعة سوهاج يشاركون في أعمال التشجير بمدخل الحرم الجامعي والملاعب

استكمل طلاب كلية التربية الرياضية، بجامعة سوهاج، أعمال تشجير الجزء الخاص بمدخل الحرم الجامعي الجديد، وتشجير ملاعب كلية التربية الرياضية، للأسبوع الثاني على التوالي، ضمن فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، والدكتور محمد علي إمام المدير التنفيذي للمعسكر والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية والمشرف العام علي مقر الجامعة الجديد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

اكتساب المهارات وصقل وتكوين شخصية الطلاب

وأشاد رئيس جامعة سوهاج بتنظيم تلك المعسكرات وأهميتها في اكتساب المهارات وصقل وتكوين شخصية الطلاب، مثمناً جهود طلاب كلية التربية الرياضية في أعمال الخدمة العامة والتشجير بالحرم الجامعي الجديد، حيث شارك اليوم في تلك الفعاليات الفوج الثاني من طلاب المعسكر الذي ضم 265 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن طلاب المعسكر توجهوا أيضاً اليوم بزيارة ميدانية لمدينة المنشاة، وذلك في إطار خطة المعسكر لتعريف الطلاب بمشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز المحافظة.

تعريف الطلاب بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن المعسكر يتم تنظيمه بالمشاركة بين قطاعى شئون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية، الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية ويستمر حتى يوم 9 ديسمبر المقبل، ويتم تنظيمه بالتعاون مع المحافظة ومؤسسة حياة كريمة بهدف تعريف الطلاب بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وتوعيتهم بالجهود التنموية المبذولة داخل الإقليم.

وأضاف الدكتور ممدوح محمد السيد إجمالى الطلاب المشاركين في فعاليات المعسكر أكثر من 800 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى، حيث تم توزيعهم على ثلاثة أفواج كل فوج يضم 265 طالب وطالبة، مضيفاً أن تنظيم هذا المعسكر يأتي إيماناً بأهمية ودور كلية التربية الرياضية في حث طلابها على تقديم المساعدة ومد يد العون لخدمة المجتمع الخارجي.