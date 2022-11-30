انطلاق قافلة جامعة سوهاج التنموية المتكاملة بقرية تندة في المنيا

انطلقت قافلة جامعة سوهاج التنموية المتكاملة إلى قرية تندة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، لتقديم خدماتها الشاملة «الطبية، البيطرية، الزراعية، التوعوية، والخدمية»، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن تنفيذ القافلة يأتي دعمًا للمبادرات الرئاسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لخطة المجلس الأعلى للجامعات لنشر الرعاية الصحية وتقديم خدمات متنوعة لخدمة أكبر عدد من أهالي محافظات الصعيد.

جامعة سوهاج حريصة على تنظيم القوافل التنموية

وأضاف «عبدالخالق» أن إدارة جامعة سوهاج حريصة على تنظيم تلك القوافل التنموية من منطلق مسئوليتها الاجتماعية ودورها الريادي لتنمية البيئة، تحقيقاََ لأهداف استراتيجية مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه جرى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات لإنجاح عمل القافلة، موضحًا أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 500 مواطن، وذلك في تخصصات الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة العامة، النسا والتوليد، إلى جانب الكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى مناظرة وعلاج 120 رأس من الماشية والأبقار والأغنام والطيور، التي تنوعت بين أمراض باطنة ومعدية، وتشخيص حمل وحالات حرجة، كما جرى رش جميع الحيوانات للعلاج من الطفيليات الخارجية، لافتاً إلى أن مثل تلك القوافل البيطرية لها دورا مهما في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وأشار «عمران» إلى أن القافلة شارك بها 17 عضوا من الهيئة التدريسية ومعاونيهم يمثلون كليات الطب البشري، الطب البيطري، الزراعة، التمريض، والآداب، كما تضمنت أيضاً ندوات توعوية وتثقيفية، قدمها أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والآداب، إذ تحدث الدكتور عبد المنعم كوكب الأستاذ بكلية الزراعة عن المكافحة المتكاملة والتغيرات المناخية، وكذلك توضيح المشكلات الزراعية التي تواجه المزارعين بمحافظة المنيا، وكيفية تسويق المحاصيل الزراعية، وأيضاً قدمت الدكتورة سحر هاشم الأستاذة بكلية الآداب ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان، لتوجيه وتثقيف الرائدات الريفيات بدورهن فى نشر الوعي المجتمعي عن تلك الظاهرة.