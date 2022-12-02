أهالي قرية الحصص بالدقهلية بعد زيارة الرئيس السيسي: «البلد كلها في عيد»

عبر أهالي قرية الحصص بمركز شربين بالدقهلية، عن سعادتهم لـ«الوطن»، لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم، إذ أن الزيارة ستظل محفورة في قلوب جميع الأهالي والأجيال القادمة، فلا حديث يعلو عن زيارة الرئيس للقرية وجولته بها، ومتابعة مشروعات حياة كريمة التي غيرت القرية بشكل كامل، ويتحدث عنها الجميع.

زيارة الرئيس السيسي للقرية شرف كبير

وقالت نجوى خالد عبد الرحيم، إحدى أهالي قرية الحصص بمركز شربين، إن زيارة الرئيس السيسي للقرية شرف كبير ينساه الكبير والصغير بها، مؤكدة أن القرية أصبحت من أحسن قرى مصر بفضل المشروعات التي جرى تنفيذها فيها، قائلة:«احنا بنحب الرئيس وبندعمه، وحياة كريمة غيرت البلد خالص وبقيت مفخرة للجميع».

وأوضح محمد أبوالفضل، أحد أهالي قرية الحصص، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجولته في القرية شرف عظيم، مشيراً إلى أن القرية شهدت تنفيذ مشروعات كثيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتشمل مشروعات البنية التحتية، ومدارس ومجمع الخدمات الحكومية والزراعية وتبطين الترع، وإنشاء ورصف الشوارع.

مبادرة حياة كريمة أحيت البلد من جديد

وأكدت زينب أحمد أحد أهالي القرية، إن مبادرة حياة كريمة أحيت البلد من جديد، وزيارة الرئيس السيسي فخر وشرف كبير، وهو داعم للغلابة دائمًا، وبيقف معاهم، قائلة «القرية كلها في عيد من ساعة ما عرفنا إن الرئيس هيجي البلد ويشوف المشروعات اللي اتعملت والناس كلها سعيده وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

وقال يوسف السيد أحد أهالي القرية، إن نسبة تنفيذ «حياة كريمة»، في القرية مرتفعة جدا وتكاد تصل إلى 99%، مؤكداً أن الدولة لم تترك أي مجال في القرية لم تنفذ مشروعات مثل «البنية التحتية والمجمعات الخدمية والتنموية والزراعية، وكذلك تبطين الترع ورصف الطرق، وبناء المدارس»، وهذه المشروعات أنقذت القرية التي كانت مهملة علي مدار عقود سابقة.