وزير التعليم العالي: المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة تضم 4 جامعات

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال تفقده جامعة المنصورة الجديدة، لشرح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز».

وقال وزير التعليم العالي خلال الجولة التفقدية للرئيس السيسي لجامعة المنصورة الجديدة، إن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة يبلغ طولها تقريبا 4.2 كم، وتضم 4 جامعات.

وتابع: «الجامعة الأهلية تقع على بعد 2 كم من جامعة المنصورة الجديدة، وهي إحدى الجامعات المنبثقة من جامعة المنصورة وجامعة الدلتا وجامعة المنصورة التكنولوجية».

وأشار إلى أن الـ4 جامعات بمثابة مدينة علمية مثل التي أنشئت في مدينة برج العرب على سبيل المثال، وبها تنوع في المؤسسات التعليمية في مكان واحد».