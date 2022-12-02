أبرز الإجازات الرسمية 2023 وشروط ترحيل رصيد العطلات للموظفين

نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية، على شروط ترحيل العطلات للموظفين، والحالات التي يمكن فيها ترحيلها للعام التالي، ومع حلول شهر ديسمبر وقرب نهاية العام، يبدأ الموظفون في البحث عن الإجازات الرسمية 2023.

وفيما يلي نعرض أبرز شروط ترحيل العطلات للموظفين قبل بداية حلول العام الجديد، وأيضا الإجازات الرسمية 2023.

شروط ترحيل العطلات للموظفين

يحق للموظف الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للمؤسسة أو الشركة أو الوزارة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

ووفق قانون الخدمة المدنية، يجب أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، وإذ لم يفعل ذلك سقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل عنها.

إذا تقدم الموظف بطلب ورفضت إجازته استحق مقابلا نقديا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحقة عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، بعيدا عن العطلات الرسمية والأعياد، وتصل إلى 15 يوماً في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، و21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يوماً لمن تجاوز سنه 50 عاما.

الإجازات الرسمية 2023

وفيما يلي أبرز الإجازات الرسمية 2023 وفق أجندة مجلس الوزراء.

السبت 7 يناير عيد الميلاد.

الأربعاء 25 يناير عيد الشرطة.

الأحد 16 أبريل عيد الفصح.

عيد الفطر المبارك 2023.. يومي الجمعة والسبت 21 و22 أبريل.

الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.

عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل.

الاثنين 1 مايو عيد العمال.

إجازة عيد الأضحى 2023 بدءاً من الثلاثاء 27 يونيو حتى الخميس 29 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو عيد الثورة.

الجمعة 6 أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر.