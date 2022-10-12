الإجازات الرسمية 2023.. 16 يومًا عطلة طوال العام الجديد لكل القطاعات

بدأ العد التنازلي لانتهاء عام 2022، وبدء العام الميلادي الجديد 2023، حيث تبقى نحو 79 يوماً على نهاية العام الجاري، وانطلاق رأس السنة، فيما ينتظر العشرات بدء الموسم الجديد الذي يكون بداية جديدة للكثير منهم، فضلاً عن الاحتفال بالمناسبات المميزة خصوصاً الأعياد الرسمية سواء الإسلامية والقبطية، التي لها مكانة كبيرة في قلوب الجميع.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الإجازات الرسمية 2023 في مصر، والتي يبلغ عددها 16 يومًا إجازة، فضلاً عن الإجازات الأسبوعية الثابتة «الجمعة والسبت».

إجازات المناسبات الدينية 2023

وبحسب التقويم الميلادي الجديد، فإنّ المناسبات الدينية 2023 للمسلمين تأتي كالتالي:

1-يأتي موعد عيد الفطر المبارك 2023 في يومي الجمعة 21 أبريل، والسبت 22 أبريل.

2- وتأتي إجازة عيد الأضحى 2023 بدءاً من الثلاثاء 27 يونيو أجازة يوم وقفة عرفات، ثم أجازة عيد الأضحى المبارك يومي الأربعاء 28 يونيو والخميس 29 يونيو.

3- وتأتي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.

4- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

إجازات المناسبات الدينية القبطية

وفيما يخص إجازات المناسبات الدينية القبطية 2023 كالتالي:

1-السبت 7 يناير: عيد الميلاد القبطي.

2- الأحد 16 أبريل: عيد الفصح القبطي.

إجازات عام 2023

وفيما يخص باقي الإجازات الرسمية 2023، فإنّها تأتي كالتالي:

1-الأربعاء 25 يناير: عيد الشرطة.

2- الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.

3- الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

4- الاثنين 1 مايو: عيد العمال.

5- الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

6- الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.

7- الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى حرب أكتوبر.

إجازات القطاعات الخاصة والحكومية

وتأتي تلك الإجازات لكل القطاعات سواء القطاع الخاص، أو الحكومي، والعاملين في البنوك، وذلك بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصورة مستمرة.

فرحة الإجازات الرسمية للكبار والصغار

وينتظر الكبار والصغار، الإجازات الرسمية 2023، لما للإجازة من مكانة في قلوب الجميع، إمّا للسفر والخروج في يوم الإجازة، أو للراحة بعد عناء الأسبوع سواء في العمل للكبار أو من الدراسة للصغار.