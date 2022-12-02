نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة لقناة الحياة: تنفيذ كورنيش المدينة بطول 4200 متر

قال المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن المدينة بها كورنيش بطول 4200 متر، وجرى الانتهاء من تنفيذه بالكامل، ويشمل ممشى سياحي وملاعب وكافتيريات وبرجولات وأماكن للاستراحة.

وأوضح المهندس ياسر كحلة، خلال حوار ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة الحياة، أن كورنيش المنصورة الجديدة جاهز بشكل كامل، وجرى الانتهاء من تنفيذ جميع الخدمات واللاند سكيب.

وأشار نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إلى أن المدينة تتميز بتقنيات حديثة في تصميم المرافق وخاصة البنية التحتية التي تعدت تكلفتها 6 مليارات جنيه، وتضمنت تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات السيول والأمطار، وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة من المدن الفريدة في استخدام شبكة خاصة بتصريف الأمطار والسيول لحماية المدينة خلال فصل الشتاء بعيدا عن الصرف الصحي، خاصة أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية كان المشكلة الأبرز في البنية التحتية.