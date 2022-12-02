وصية التبرع بأعضاء جسدك وأنسجته.. مصدر بـ«صحة كفر الشيخ» يكشف التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة والسكان، بمحافظة كفر الشيخ، أن وصية التبرع بأعضاء الجسد وأنسجته عقب الوفاة متوفرة بجميع المديريات الرئيسية لوزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية بإدارة العلاج الحر، وكذلك داخل الإدارات والمراكز الطبية المنتشرة في القرى والنجوع لأي شخص يرغب في التبرع.

وصية التبرع بأعضاء جسدك وأنسجته

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتبرع لابد أن يتوجه أولا إلى أقرب مديرية صحة له أو إدارة صحية ثم يتوجه لإدارة العلاج الحر لكتابة وصية التبرع بأعضائه وأنسجته عقب الوفاة، ثم يقوم بكتابة الوصية الخاصة به والتي تتضمن معرفة كافة أماكن محال إقامته، وذلك حتى يتم نقل تلك الأعضاء والأنسجة عقب حدوث حالة الوفاة في مدة لا تزيد عن 30 دقيقة من خلال فريق طبي متخصص.

إقرار وصية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أن يكون مصري الجنسية.

تبرع الشخص بأعضائه وأنسجته يكون بمحض إرادته.

المتبرع يجب ألا يكون يعاني مرضا جسيما.

يقر المتبرع أنه لا يجوز لأي شخص من ورثته الحصول على أي منفعة أو المطالبة بأي مقابل مادي أو عيني جراء تنفيذ هذه الوصية.

تتضمن تحرير تلك الوصية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ويخضع التبرع في الحالة الماثلة لكافة أحكام هذا القانون.