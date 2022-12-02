حياة كريمة تنظم احتفالية وأكبر مائدة إطعام لأهالي «الحصص» بالدقهلية احتفالا بزيارة الرئيس

نظَّمت، اليوم، مؤسسة «حياة كريمة» احتفالا لأهالي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وأقامت أكبر مائدة إطعام لأهالي القرية، وذبح عشرة عجول داخل القرية، احتفالًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية.

قرية الحصص ضمن الـ 14 قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة

وكانت زيارة الرئيس قد شملت مدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وجاء ذلك بحضور ممثلي مؤسسة «حياة كريمة» وعدد من متطوعيها وأهالي القرية.

وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الـ 14 قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها 8500 فدان، ويضم المجلس القروي للحصص 35 تابعا، حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز شربين لنسبة 99% في مشروعات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، وبلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة في مركز شربين 4.5 مليارات جنيه لكي تخدم حوالي 22 ألفا و336 نسمة، حيث تم الانتهاء بالكامل بنسبة 100% من تنفيذ مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، ومدرسة الحصص الإعدادية وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي سينهي معاناة سكان القرى في الانتهاء من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بأقل وقت وجهد، حيث يقدم مجمع الخدمات الحكومية 8 خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة في مبنى واحد حيث يحتوي على (مركزتكنولوجي/ وحدة محلية/ مجلس محلي/ شهر عقاري/ السجل المدني/ مكتب بريد/ وحدة التضامن الاجتماعي/ مكتب التموين).

الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية

كما تم الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذي يقدم خدمات متعددة مثل (الإرشاد الزراعي/ والجمعية الزراعية / والوحدة البيطرية).

وكان الرئيس قد استمع إلى شرح عام عن أهم جهود مبادرة حياة كريمة في مركز شربين من شباب مؤسسة حياة كريمة أثناء مروره على فصول مدرسة الحصص الابتدائية وكذلك تفقد المكتبة بالمدرسة.

كما استمع الرئيس لجهود مؤسسة حياة كريمة في قرى ومراكز المحافظة وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالي القرية، حيث تواصل فرق الرصد الميداني متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ مبادرات وفعاليات المؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميداني والمتطوعين بشكل دائم في كل المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين في الدقهلية حوالي 1300 متطوع ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

فعلي صعيد الأمن الغذائي وزعت مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المتعددة 62 ألف صندوق أمن غذائي على مستوى مراكز الدقهلية الـ18 وكانت حصة مركز شربين حوالي 9 آلاف صندوق أمن غذائي، بتكلفة حوالي 9 ملايين جنيه، أما محور تجهيز اليتيمات فقامت المؤسسة بتجهيز 100 عروس بما في ذلك مركز شربين، وتم تجهيزهن بكل الأجهزة الكهربائية.

وعلى صعيد المحور الطبي سيرت المؤسسة أربع قوافل طبية في مركز شربين استفاد منها نحو 1706 مواطنين في تخصصات متعددة شملت (باطنة- نساء وتوليد-سمعيات- رمد-قلب-كلى ومسالك بولية- مخ وأعصاب- أورام-جراحة - علاج طبيعي)، كما تم تحويل 38 حالة للعلاج في المستشفيات، علاوة على العمليات الجراحية المجانية.

أما على صعيد محور التدخلات الإنسانية العاجلة فقد تكفلت المؤسسة بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة في مراكز المحافظة ومركز شربين، وشملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادي وتجهيز عرائس ودفع مصروفات تعليم جامعات وتقديم تعويضات عاجلة.