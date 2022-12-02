«حياة كريمة»: قوافل وصل الخير 4 تواصل أنشطتها بالمحافظات حتى نهاية العام الجاري

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، وصول قوافل وصل الخير 4 لمركز دشنا في محافظة قنا، مشيرة إلى أن فريق المؤسسة بمتطوعيه يعمل على استكمال توزيع صناديق الحماية الاجتماعية على الأسر الأكثر أحقية بقرى فاو بحري، الخروعة، أبو مناع غرب، السمطا، ومدينة دشنا.

قوافل وصل الخير 4

وأوضحت حياة كريمة، أن قوافل وصل الخير 4 مستمرة في مسيرتها بجميع محافظات مصر حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود، وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن قوافل وصل الخير 4 تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال استكمال مبادرة وصل الخير حتى نهاية العام الجاري، واستمرارا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة من خلال توفير الدعم الغذائي لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية.