خريطة قوافل «حياة كريمة» العلاجية المجانية بقرى أسيوط في ديسمبر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق القوافل العلاجية المجانية الشاملة لشهر ديسمبر التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» غدًا السبت الموافق 3 ديسمبر الجاري بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق 4 مراكز هي أبو تيج والقوصية وساحل سليم والداري وتستمر لمدة شهر حتى 28 ديمسبر 2022 بواقع يومين بكل قرية وذلك ضمن القوافل الشهرية التي تستهدف قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري والأكثر احتياجًا في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة لجميع الفئات المجتمعية والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اهتمام حياة كريمة

وأكد محافظ أسيوط على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا مشيرا إلى استمرار تنفيذ القوافل العالجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتًا إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة منها الباطنة والجراحة والنساء والأطفال وأنف وأذن والقلب والعظام والرمد والجلدية للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه.

مواعيد القوافل العلاجية بالقرى

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم التجهيز القافلة لانطلاقها غدا بالقرى المستهدفة لافتا إلى التنبيه على الدكتور محمود عبدالعظيم منسق القوافل ومحمد أحمد مسؤول المواقع والتجهيزات والعيادات المتنقلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتحقيق أقصى استفادة من القافلة مشيرا إلى أن القافلة تبدأ عملها يومي السبت والأحد 3 و4 ديسمبر بقرية بالقور بمركز أبو تيج تنتقل بعدها لقرية منشأة خشبة بالقوصية يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 ديسمبر ثم تتوجه يومي السبت والأحد 10و11 ديسمبر لقرية المنشأة الكبرى بذات المركز عقب ذلك تتوجه القافلة لمركز ساحل سليم لتقدم خدماتها يومي الثلاثاء والأربعاء 13و14 ديسمبر بقرية تاسا ويومي السبت والأحد 17و18 ديسمبر بقرية دير تاسا بعدها تنتقل لمركز البداري وتقدم خدماتها للمواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 ديمسبر بقرية التضامن ويومي السبت والأحد 24و25 ديسمبر بقرية العتامنة ثم تختتم أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 27و28 ديسمبر بقرية نجوع الجزيرة بالبداري.