«حياة كريمة»: 99% نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة في قرية الحصص بالدقهلية

أوضحت مؤسسة حياة كريمة، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة في قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن القرى الـ14 الأعلى في نسب الإنجاز خلال المرحلة الأولى من المبادرة، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز تبلغ مساحته 8500 فدان.

مشروعات حياة كريمة في قرية الحصص

وأوضحت المؤسسة، أن نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية الحصص بلغت نحو 99%، وذلك في مشروعات المباني والإنشاءات والبنية التحتية والمرافق الأساسية لتخدم نحو 23 ألف نسمة، موضحة أن تكلفة المشروعات في مركز شربين بلغت 4.5 مليار جنيه.

الانتهاء من مدرسة الحصص الابتدائية

وأشارت إلى الانتهاء من تنفيذ مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة بالكامل بنسبة 100%، ومدرسة الحصص الإعدادية، وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين الذي سينهي معاناة سكان القرى ويمكنهم من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر وفي أقل وقت وجهد.

وأوضحت أن مجمع الخدمات الحكومية يقدم 8 خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة في مبنى واحد، ويحتوي على مركز تكنولوجي ووحدة محلية ومجلس محلي وشهر عقاري ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي ومكتب تموين، بالإضافة إلى الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، الذي يقدم خدمات متعددة مثل «الإرشاد الزراعي، الجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية».