قرية «سمادون» بالمنوفية ترتدي ثوبا جديدا بعد «حياة كريمة».. خدمات متكاملة

بشكل مختلف، ومظهر حضاري، ظهرت «سمادون» في ثوبها الجديد، بعد أن حولتها مشروعات مبادرة «حياة كريمة» إلى قرية أخرى جميلة تتوفر بها كل الخدمات المختلفة.

ورغم أن «سمادون» هي القرية الأكبر على مستوى مركز أشمون بالمنوفية من حيث المساحة والتعداد السكاني، إلا أنها كانت مهملة على مدار السنوات الماضية، لكنها تحولت إلى قرية نموذجية بها كل الخدمات بعد تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

«طارق»: المبادرة غيّرت شكل القرية جذريا

وقال عبدالفتاح طارق، أحد شباب القرية، إن «حياة كريمة» نجحت في تغيير شكل القرية بشكل جذري، بعد الانتهاء من المشروعات الخدمية، وأهمها إحلال وتجديد كوبري «سمادون» العمومي الذي يربط بين 5 قرى، وكان يعاني من مشاكل كثيرة، وعقب عرض الأمر على مسؤولي المبادرة تم تنفيذ الإحلال والتوسعة.

وأضاف «طارق»، إن البنية التحتية مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي كان لها نصيب كبير من المشروعات التي تم تنفيذها، فضلا عن تركيب كابلات الفايبر الجديدة ما ساهم بشكل كبير في زيادة سرعة الإنترنت بالقرية، وهو ما يخدم الطلاب في المقام الأول وكذلك الفئات الشبابية.

«شومان»: نشكر الرئيس على حل مشاكل قريتنا

ووجه المهندس علي شومان، أحد أهالي القرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي نجحت في حل كل مشاكل القرية، خاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحي والمدراس.

وأشار لـ«الوطن»، إلى إنشاء وحدة صحية على أحدث طراز لخدمة المرضى بالقرية، وتطوير وتوسعة المدارس لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، إضافة إلى رصف الطرق المؤدية إلى الطريق الإقليمي لخدمة المواطنين، وتبطين الترع في القرية لخدمة الفلاحين ومنع التلوث البيئي.