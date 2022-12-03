السفير الفرنسي: سنعمل على زيادة التبادل الثقافي مع مصر الفترة المقبلة

قال السفير الفرنسي في مصر، مارك باريتي، إن زيارته لمدرسة الفرير بالخرنفش، في يوم الاحتفال بتدريس اللغة الفرنسية حول العالم، مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن المدرسة موجودة في حي شعبي عريق في مصر.

باريتي: الزيارة تاريخية في ظل الاحتفال بيوم تعلم اللغة الفرنسية

وأضاف «باريتي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشير إلى أن هذه الزيارة تاريخية في ظل الاحتفال بيوم تعلم اللغة الفرنسية ومعلم الفرنسية الذي بدأ الاحتفال به في عام 2019، وقد زرت من قبل مدرسة فرنسية في بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية، ويوجد جمعية قدامى الدراسين في كل مدرسة فرنسية تعمل على التقريب بين الدراسين في مختلف الأعمال للترابط بين كل متحدثي اللغة الفرنسية في العالم».

وتابع: «رأيت التعاون في المدرسة بشكل رائع، وأثني كثيرا على المجتمع الداعم لهذه المدرسة التي تعود لعقود ماضية، وكانت مجانية في أول سنوات صدورها حتى ستينات القرن الماضي».

وعن الهدف من زيارة المدرسة في يوم تعليم اللغة الفرنسية، قال: «جئت هنا بعد انقطاع سنوات عند استقبال المدرسة لسفراء فرنسيين لها من أجل التأكيد على أهمية تدريس اللغة الفرنسية ونقل الثقافة الفرنسية والتنظيم الجيد الموجود في الثقافة الفرنسية، وكذلك تعميق العلاقات بين مدراس الفرير ومختلف المدارس والمؤسسات المختلفة في فرنسا».

ودعا طلاب المدارس الفرنسية في مصر إلى استمرار الدراسة في أقسام اللغة الفرنسية بالجامعات المختلفة، والطموح بالسفر إلى فرنسا لاستكمال الدراسة هناك.

واختتم السفير الفرنسي تصريحاته لـ«الوطن»: «أسست فرنسا في عام 1996 المركز الثقافي الفرنسي في حي المنيب بمحافظة الجيزة ثم فتحنا فروعًا أخرى في مصر الجديدة، ومؤخرا الشيخ زايد وتنتوي فرنسا زيادة الفروع الفترة المقبلة في المحافظات أيضا في ظل نجاح الفرع الخاص بالمركز في محافظة الإسكندرية، وكذلك سنعمل الفترة المقبلة على زيادة التبادل العلمي الفرص للدراسة في فرنسا في ظل رغبة المصريين المتزايدة للدراسة والاستفادة من الثقافة والتكنولوجيا الفرنسية المتطورة».