السفير الفرنسي لـ«الوطن»: الأكل المصري متنوع وأحب الطعمية والكشري والملوخية

كشف السفير الفرنسي لدى القاهرة مارك باريتي، عن الأكلات المصرية المفضلة التي يحب تناولها، وكذلك الأماكن المختلفة التي زارها في مصر، وذلك خلال جولة قام بها السفير في اليوم الخاص بتعلم اللغة الفرنسية للتأكيد على دور التعليم في مصر في التقريب بين باريس والقاهرة بشكل ثقافي وتعليمي.

وتابع: «الأكل المصري متنوع وأنا أحب تناول الطعمية والكشري والملوخية والبامية والعديد من الأكلات المصرية لكن هذه أبرز الأطعمة التي أعشقها».

السفير الفرنسي: زرت الإسكندرية ودمياط والبحيرة والإسماعيلية

وقال السفير الفرنسي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «مصر بها أماكن مختلفة ومميزة، وكل مكان له طابعه الخاص به سواء في المعمار أو الأفراد الذين يعيشون فيه، ولقد زرت الإسكندرية ودمياط والبحيرة والإسماعيلية والسويس والأقصر ورشيد وشرم الشيخ، حيث نظمت قمة المناخ COP27 مؤخرا، وكذلك زرت محافظة بورسعيد».