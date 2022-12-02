السفير الفرنسي لـ«الوطن»: نعمل على زيادة مراكزنا الثقافية في مصر

قال مارك باريتي، السفير الفرنسي لدى القاهرة، إن مصر بها أماكن مختلفة ومتميزة وكل مكان له طابعه الخاص به سواء في المعمار أو الأفراد الذين يعيشون فيه، ولقد زرت الإسكندرية ودمياط والبحيرة والإسماعيلية والسويس والأقصر ورشيد وشرم الشيخ، حيث أجريت قمة المناخ كوب 27 مؤخرا، وكذلك زار محافظة بورسعيد.

وأضاف باريتي في تصرحات خاصة لـ«الوطن» على هامش زيارته لمدرسة الفرير في الخرنفش: «هذا يوم مهم لزيارة المدرسة في الخرنفش حيث الحي الشعب العريق في مصر في ظل يوم الاحتفال بتدريس اللغة الفرنسية حول العالم وأنا أتوجه بالشكر إلى المدرسة ومديرها الحالي سامح فاروق، والذي يعد مديرا لمدارس الفرير في العاصمة القاهرة التي تعد بينها وبين العاصمة الفرنسية باريس تنسيق مستمر سواء على المستوى الحضاري أو العلمي والتاريخي أيضا، وأشير إلى أن هذه الزيارة تاريخية في ظل الاحتفال بيوم تعلم اللغة الفرنسية ومعلم الفرنسية الذي بدأ الاحتفال به في عام 2019، وقد زرت من قبل مدرسة فرنسية بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية بشكل أفضل، ويوجد جمعية قدامى الدراسين في كل مدرسة فرنسية تعمل على التقريب بين الدراسين في مختلف الأعمال للترابط بين كل متحدثي اللغة الفرنسية في العالم».

وجود نسبة كبيرة من الشباب ضمن فئات الشعب المصري يعد أمرا جيدا

وتابع: «وجود نسبة كبيرة من الشباب ضمن فئات الشعب المصري يعد أمرا جيدا، حيث إنهم طاقة كبيرة يجب استيعابها وتوفير لها فرص تعلم جيدة تفتح أمامهم فرصا أفضل في العمل، ومدارس الفرير في مصر ضمن شبكة كبيرة من شبكات تعلم اللغة الفرنسية في العالم ونقل الثقافة الفرنسية إلى مصر ومختلف الأماكن».

واختتم السفير الفرنسي تصريحاته: «أعتقد أن في الوقت الحالي يجب على الشخص أن يتعلم لغة وأحيانا اثنتين بجانب لغته الأم لأن هذا سيوفر له فرص توظيف أفضل ومستوى حياة أكثر رقيا، وأود التأكيد أن الطلاب الدارسين للغة الفرنسية سيكونون جسرا للتعاون بين مصر وفرنسا في ظل إدارة للمدراس الفرنسية في مصر تبذل قصارى جهدها».